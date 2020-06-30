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  4. Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu Erasmus’a katıldı

Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu Erasmus’a katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

2004 yılından beri Türkiye’de uygulanmakta olan Erasmus + projelerine, Kağıthane Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu "Orff Approach for Preaschool Children/ Okul Öncesi Çocuklarda Orff Yaklaşımı" adlı projeyle katıldı.Anaokulu öğretmeni Gülüzar Aslan koordinatörlüğünde yürütülen projede 2 ile 6 yaş arası çocuk grupları arasında standart olmayan müzik aletlerinin ön planda olduğu orff tekniği uygulandı.

Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu Erasmus’a katıldı

2004 yılından beri Türkiye’de uygulanmakta olan Erasmus + projelerine, Kağıthane Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu "Orff Approach for Preaschool Children/ Okul Öncesi Çocuklarda Orff Yaklaşımı" adlı projeyle katıldı.
Anaokulu öğretmeni Gülüzar Aslan koordinatörlüğünde yürütülen projede 2 ile 6 yaş arası çocuk grupları arasında standart olmayan müzik aletlerinin ön planda olduğu orff tekniği uygulandı. Boş şişeler, tahta parçaları, kurmuş tomurcuklar, çakıl taşları gibi malzemelerden üretilen seslerle dersler oyuna dönüşürken çocukların farkındalığı da ön plana çıktı.
2019 yılında proje ortağı iki ülke olan Litvanya ve Romanyalı eğitimcilerin Türkiye’ye gelmesiyle startı verilen projenin 2 yıl sürmesi planlanıyor. Bu süreçte 3 ülke arasında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler projenin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak. Ayrıca proje Avrupa Birliği Ulusal Ajansı tarafından destekleniyor.
Çocukların okul ortamından en yüksek düzeyde fayda sağlamaları ve derslerde daha aktif rol oynamaları hedeflenen projede, hem yurt içinde hem de yurt dışında öğrenci ve velilerin birlikte katıldığı workshoplara da yer veriliyor.
Anaokulu Müdürü Arzu Altındağ, yurt dışında da büyük beğeni toplayan ve Avrupa Birliği Ulusal Ajansı’nın da desteklediği başarılı bir ekip işi olan bu projeyi yıl içerisinde geliştirerek devam ettirmek istediklerini belirtti.

Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu Erasmus’a katıldı

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