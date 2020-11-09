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Çağlar ne zaman döneceğini açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.11.2020 22:51 | Son Güncelleme

A Milli Takım kamp için Türkiye'ye gelen Leicester City oyuncuları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder transferi hakkında konuşurken Çağlar Söyüncü sakatlığı hakkında bilgi verdi

Çağlar ne zaman döneceğini açıkladı

A Milli Takım futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Premier Lig ekiplerinden Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder transferi hakkında konuşurken Çağlar Söyüncü sakatlığı hakkında bilgi verdi. İki yıldız isim A Spor'a konuştu

Cengiz Ünder, "Sezona gerçekten iyi başladım. Premier Lig gibi bir ligde başarılı bir performans sergilediğim için mutluyum. Umarım bunun devamı da gelir, önemli olan devamlılık. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi, arkadaşlık çok iyi, beklediğimden de fazla iyi." dedi.

"UMARIM AYNI TAKIMDA UZUN YILLAR OYNARIZ"

Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cengiz, "Çağlar ile telefonda konuştuğumuzda ben Roma'da, o İngiltere'deyken, umarım bir gün Avrupa'da aynı takımda oynarız dedik. Bir süre ikimiz de aynı takımda olduğumuzu anlayamadık, zaman zaman daha iyi anlamaya başladık. Şu anda her şeyi iyi gidiyor, Yıllarca oda arkadaşım olan, kardeşimle beraberim. Umarım aynı takımda Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR: HAZIR GİBİ HİSSEDİYORUM

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Çağlar Söyüncü ise, "Hazır gibi hissediyorum kendimi, en son bir kontrolden sonra bir şans bulabilirim belki. Cengiz de iyi başladı, her şey çok olumlu bizim için. Şu anda lideriz zaten, hedefimiz İngiltere'de bunu devam ettirebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu yaparken de çok büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz." diye konuştu.

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