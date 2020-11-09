Çağlar ne zaman döneceğini açıkladı

A Milli Takım futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Premier Lig ekiplerinden Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder transferi hakkında konuşurken Çağlar Söyüncü sakatlığı hakkında bilgi verdi. İki yıldız isim A Spor'a konuştu

Cengiz Ünder, "Sezona gerçekten iyi başladım. Premier Lig gibi bir ligde başarılı bir performans sergilediğim için mutluyum. Umarım bunun devamı da gelir, önemli olan devamlılık. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi, arkadaşlık çok iyi, beklediğimden de fazla iyi." dedi.

"UMARIM AYNI TAKIMDA UZUN YILLAR OYNARIZ"

Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cengiz, "Çağlar ile telefonda konuştuğumuzda ben Roma'da, o İngiltere'deyken, umarım bir gün Avrupa'da aynı takımda oynarız dedik. Bir süre ikimiz de aynı takımda olduğumuzu anlayamadık, zaman zaman daha iyi anlamaya başladık. Şu anda her şeyi iyi gidiyor, Yıllarca oda arkadaşım olan, kardeşimle beraberim. Umarım aynı takımda Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız." ifadelerini kullandı.