Çağlar Söyüncü Avusturya kampında sakatlandı

Alman ekibi Freiburg'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'den üzücü haber geldi. Çağlar, Freiburg'un Avusturya kampında sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Alman ekibi ile geçitğimiz sezon 30 resmi müsabakaya çıkan Çağlar rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Milli futbolcu, 2016 yazdında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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