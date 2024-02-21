Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe açıklaması! Sezon sonunda takımdan ayrılıp Atletico Madrid'e dönmek istiyor mu? Sorulan soruya çok net cevap verdi...

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ardından defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın durumunu aktaran Çağlar, “Takımın durumu şu anda iyi. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım da her zaman iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Geldiğimde de bu iyi ortamı aynı şekilde gördüm. Şu anda maç durumlarımız iyi gidiyor, takım olarak da saha içerisinde iyi mücadele veriyoruz. Hepimizin hedefi şampiyonluk. Bunun için tüm camia olarak taraftarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz” diye konuştu.

“BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

Sarı-lacivertlilere transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Çağlar, “"Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sordu. Bir gün 'Bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Bizde saygı gösterdik. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum."

“REKABET POZİTİF OLARAK GERİ DÖNÜYOR”

Oynadığı pozisyondaki rekabetle ilgili konuşan başarılı defans oyuncusu, “Çok tecrübeli isimlerimiz var. Oturmuş bir takıma geldim. Bu benim işimi zorlaştırıyor. Herkes antrenmanlarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Rekabet pozitif olarak geri dönüyor. Stoper bölgemizde 5 futbolcumuz var. Hepimiz forma rekabeti içerisindeyiz. Hocamızın son kararına bağlı. Ben sahada en iyi mücadeleyi yapıp, hocamızın kararına saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.





