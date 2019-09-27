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Çağlar Söyüncü, Pep Guardiola'nın radarında

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

The Guardian gazetesinde yayımlanan günün söylentileri başlıklı habere göre Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola, A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestirdi.

Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Laporte'nin dizinde oluşan sakatlığın haftalardır sürmesinden dolayı Mancher City'nin Ocak ayında yeni bir defans oyuncusu hamlesi yapabileceği konuşuluyor.

The Guardian gazetesi, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini belirtildi. Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.


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Anahtar Kelimeler:
guardiola leicester city Manchester City İngiltere Premier Lig

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