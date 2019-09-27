Çağlar Söyüncü, Pep Guardiola'nın radarında

Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Laporte'nin dizinde oluşan sakatlığın haftalardır sürmesinden dolayı Mancher City'nin Ocak ayında yeni bir defans oyuncusu hamlesi yapabileceği konuşuluyor.

The Guardian gazetesi, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini belirtildi. Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.