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Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig’de yılın en iyi 11’ini seçti. Milli futbolcumuz Çağlar, yıldızlarla dolu kadroda kendisine yer buldu.

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Premier Lig’de yılın en iyilerini seçti. Yılın oyuncusu Kevin De Bruyne olurken, en iyi genç oyuncu ödülünü ise Trent-Alexander Arnold aldı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de yılın takımında yer aldı.

Premier Lig'de Yılın En İyi 11'i: Nick Pope, Trent Alexander-Arnold, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, David Silva, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy

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