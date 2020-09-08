Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın 11'ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Premier Lig’de yılın en iyilerini seçti. Yılın oyuncusu Kevin De Bruyne olurken, en iyi genç oyuncu ödülünü ise Trent-Alexander Arnold aldı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de yılın takımında yer aldı.
Premier Lig'de Yılın En İyi 11'i: Nick Pope, Trent Alexander-Arnold, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, David Silva, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy
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