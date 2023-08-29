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Çağlar Söyüncülü Atletico Madrid, Rayo Vallecano karşısında tarihe geçen skora imza attı: 7-0!

29.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın 3. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Atletico Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Karşılaşma 7-0 gibi tarihi bir skorla sonuçlanırken, Söyüncü 76'da oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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İspanya La Liga'da heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Madrid ekibi rakibi karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ÇAĞLAR 76'DA GİRDİ

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Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Griezmann açarken Atletico'nun diğer gollerini 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Angel Correa ile 86'da Llorenta kaydetti. Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maçın 76. dakikasında oyuna dahil olarak 17 dakika sahada kaldı.

TARİHE GEÇTİ

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Öte yandan Madrid ekibi, 7-0'lık skorla tarihinin en farklı deplasman galibiyetini almış oldu. Atletico Madrid bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

Simeone'nin öğrencileri bir sonraki hafta Sevilla'yı ağırlarken Rayo Vallecano ise Betis'e konuk olacak.

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