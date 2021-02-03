Çaldığı kıyma makinesi ile yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, yanındaki çuvaldan bir evden çalındığı tespit edilen kıyma makinesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çapahasan Mahallesi’nde elinde çuval olan bir şahsa dur ihtarında bulundu. Polisler durmayan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

Y.Ö. (28) isimli şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Çuval içerisinde bulunan

kıyma makinesi, bakır kazan ve değişik boyutlarda kablonun Çapahasan Mahallesi’nde bulunan bir evden çalındığını tespit edildi. Şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

