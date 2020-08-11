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Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik çalışması

VAN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.İlçenin kırsal kesiminde bulunan 100’den fazla mahalle çöplerden arındırılarak yaşanabilir bir yer haline getiriliyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.
İlçenin kırsal kesiminde bulunan 100’den fazla mahalle çöplerden arındırılarak yaşanabilir bir yer haline getiriliyor. İki ayrı ekip halinde yürütülen çalışmalar, dönüşümlü olarak mahallelerde devam ediyor. Amaçlarının halkın rahat ve temiz ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temizlik çalışmalarını aralıksız yürütmektedirler. Temizlik imandandır ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmamız, ilçemizin kırsalında bulunan yaklaşık 100 yerleşim biriminde iki grup halinde aralıksız yürütülmektedir. Amacımız kırsal mahallelerde yaşayan kardeşlerimizin temiz bir ortamda yaşamlarına katkı sunmaktır. Kırsal mahallelerimizde alınan çöpler belediyemizin belirlediği çöp alanlarına taşınmaktadır. Yaptığımız her hizmette Allah rızası içindir” dedi.

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