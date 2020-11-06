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Çaldıran’da kan bağışı kampanyası

VAN HABERLERİ  | 06.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin girişimleri sonucu Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kampanya kapsamında ilçede kan bağışı alınacak.

Çaldıran’da kan bağışı kampanyası

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin girişimleri sonucu Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kampanya kapsamında ilçede kan bağışı alınacak. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilmesi planlanan kampanya için vatandaşların duyarlılık göstermesini beklediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kan bağışı acil değil ama sürekli bir ihtiyaçtır. Kızılay’ımızın öncülüğünde Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyemizin organize ettiği bir kan bağışı kampanyasını planladık. Ülkemizin güzide kurumlarından birisi olan Kızılay’ımız, ülkemizin ve insanlarımızın zor anlarında güzel hizmetler vermektedir. Dünyada ve ülkemizde zor durumda kalan birçok insana el uzatarak destek olma noktasında büyük bir rol üstlenmiştir. Kızılay’a destek olmak amacıyla toplumumuzu ve insanlarımızı kan bağışına ilgi göstermesi büyük önem arz etmektedir. Her türlü afet ve hastalık durumunda yanımızda gördüğümüz Kızılay’a 18 ile 65 yaş arası vatandaşlarımızın kampanyaya katılmalarını ümit ediyorum. Kızılay’a ait kan alma araç istasyonları önümüzdeki hafta çarşı merkezinde kan alma işlemlerini yürüteceklerdir” dedi.

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