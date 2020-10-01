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Çaldıran’da korkutan yangın

VAN HABERLERİ  | 01.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir fırının çatısında çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Azerbeycan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının çatısında meydana geldi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir fırının çatısında çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Azerbeycan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının çatısında meydana geldi. Ekmek fırınının çatısında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Çaldıran Belediyesi’nin de desteği ile 1.5 saatlik müdahale soncu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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