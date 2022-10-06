Çalgı yapımcısı akademisyenler, İzmir'de ünlü keman ustalarıyla buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de buluşan çalgı yapımcısı akademisyenler, keman ve yay üretimini uluslararası standartlara taşımak amacıyla dünyaca ünlü sanatçılardan ustalık eğitimi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı (İKSEV) iş birliğinde 2015'ten bu yana sürdürülen "Uluslararası Çalgı Yapım Atölyeleri" bu sene 26-30 Eylül'de gerçekleştirildi.

Programa, keman ve yay yapımında uluslararası ödüllere sahip Danimarka'dan Andrea Frandsen, Fransa'dan Francois Dennis, Gilles Duhaut ve Helena Beaury katıldı.

Yabancı konuklar, İKSEV binasında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Halide Karabiber, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi Sinan Uçar, çalgı yapımcısı İsmail Kaya, DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Ana Sanat Dalı öğretim görevlisi Ufuk Güler ve Türk ustalarla atölye çalışmasına katıldı.

Atölye çalışmalarında, uluslararası standartta keman ve keman yayı yapımı ele alındı.

Ufuk Güler, AA muhabirine, Türk müziği çalgılarının restorasyonuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Organizasyonun Türk ve yabancı ustalar arasındaki etkileşimi güçlendirdiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Konuklarımızın Türk ustalardan da öğrendiği şeyler oluyor ama bizim de onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Onların tecrübelerinden faydalandığımızı söyleyebilirim. Keman ve keman yayı Batı ülkelerinde üst düzeyde yapılıyor. O kriterlerle çalgı yapım işini daha ileri düzeye taşıyacağız. Burada keman ve keman ailesi gibi çalgılardan bahsediyoruz. Atölyelerin Türk çalgı yapımcılarına katkısının olacağını ve uluslararası yarışmalarda bizi temsil etmelerini sağlayacağını düşünüyorum."

Çalgı geometrisi kitabının yazarı da olan Francois Dennis ise keman alanında atölye buluşmasını çok faydalı bulduğunu belirtti.

Kemanın tüm dünyada üst kalitede yapımı için çalıştıklarını dile getiren Dennis, "ut" gibi doğuda doğmuş bir enstrümanı ilgi çekici bulduklarını kaydetti.

Andrea Frandsen de organizasyonu ve Türk ustaları çok başarılı bulduğunu dile getirdi.

