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Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Cumartesi gecesi Nasuh Ceylan’a 55 NG 331 plakalı ait motosiklet Emirefendi Mahallesi’ndeki evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Cumartesi gecesi Nasuh Ceylan’a 55 NG 331 plakalı ait motosiklet Emirefendi Mahallesi’ndeki evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikleti Emirefendi Mahallesi Nur 2. Sokak’ta terk edilmiş bir vaziyette buldu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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