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Çalıntı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya sürmüşler

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çalıntı ve hacizli yakalamalı araçları alarak ağır hasarlı araçlar ile motor ve şase numaralarını değiştirip piyasa fiyatına satan 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bazı şahısların Kayseri ve çevre illerden çalınan ve hacizli yakalamalı araçları alarak ağır hasarlı araçlar ile motor ve şase numaralarını değiştirmek suretiyle change yaptıkları, bu araçları piyasa fiyatlarından satarak haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çalıntı ve hacizli yakalamalı araçları alarak ağır hasarlı araçlar ile motor ve şase numaralarını değiştirip piyasa fiyatına satan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bazı şahısların Kayseri ve çevre illerden çalınan ve hacizli yakalamalı araçları alarak ağır hasarlı araçlar ile motor ve şase numaralarını değiştirmek suretiyle change yaptıkları, bu araçları piyasa fiyatlarından satarak haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. ’Oto hırsızlığı’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’nitelikli dolandırıcılık’ olayı ile ilgili yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 10 adet araç ile birlikte 3 kişi ekiplerce yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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