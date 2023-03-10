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Çalıştığı tren garı depremin ardından hem evi hem iş yeri oldu

10.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yaşayan Murat Döşkaya'nın 26 yıldır çalıştığı tren garı, artık hem evi hem iş yeri oldu.

Depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler arasında bulunan Döşkaya, eşi ve iki çocuğuyla, hareket memuru olarak görev yaptığı Malatya Tren Garı'na sığındı.

Burada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kendilerine tahsis edilen yataklı vagonda kalan Döşkaya ailesinin tüm ihtiyaçları da karşılanıyor.

Murat Döşkaya, AA muhabirine, depremde Battalgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evleri yıkılınca tren garına sığındıklarını söyledi.

"Küçük bir kıyamet yaşadık." diyen Döşkaya, birçok deprem gördüğünü ama Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok farklı olduğunu vurguladı.

Depremin ardından ailesini çalıştığı yere getirdiğini belirten Döşkaya, Bakanlığın kısa sürede kendilerine yataklı vagon temin ettiğini anlattı.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Döşkaya, çalıştığı yerin artık evi haline geldiğini anlattı.

Döşkaya, şöyle devam etti:

"İş zamanı işime, istirahat zamanında vagona gidiyorum. Bu şekilde yaşantımızı sürdürüyoruz. Vagonda yaşamak tabii ki elimizde bulunanın en iyisi. En azından kafamız rahat. Üç öğün yemeğimiz geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Aç değiliz, açıkta değiliz. Kafamızı sokacağımız vagon da olsa mekanımız var. Ailemizle beraber sığınıp bugüne kadar geldik."

Garda bulunan saatin 04.17'deki deprem saatinde takılı kaldığını dile getiren Döşkaya, saate her baktığında 6 Şubat depreminin aklına geldiğini söyledi.

Döşkaya, depremin ardından amiri ve memuruyla herkesin kardeş gibi çalıştığını, nöbete gelemeyecek bir arkadaşı olursa yerine nöbetçi olabildiğini ifade etti.

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