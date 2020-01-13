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  4. Cami bahçesinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Cami bahçesinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Cami bahçesinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cami bahçesinde esrar sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Abdullah Doğan, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Doğan, 10 yıldır esrar kullandığını belirterek, çalıştığı oteldeki ağaçların dibine kendisi için ektiği kenevirleri Türkbeleni Tepesi'nde kuruttuğunu söyledi.

Doğan, "Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum." dedi.

Ö.S'nin olay günü kendisinden esrar istediğini anlatan Doğan, şunları dile getirdi:

"Ö.S. beni çağırdı. Külliye Camisi yakınında buluştuk, ona esrar verdim. O da bana 100 lira verdi. Ben parayı almak istemedim, kendisi bana zorla verdi. Bu sırada mahalle bekçileri geldi. Ne yaptığımızı sordular. Biz de kendi rızamızla üzerimizde bulunan esrarı bekçilere verdik. Bekçiler esrarı görünce polis çağırdı.

Gelen polislere evde bulunan esrarları da kendi rızamla verdim."

Mahkeme heyeti, sanık Doğan'a "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun cami bahçesinde işlenmesi nedeniyle yarı oranında arttırılarak 15 yıla çıkarılan ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hal ve davranışları dikkate alınarak 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Ayrıca sanığa 25 bin lira adli para cezası verildi.

Örnek Mahallesi'ndeki Külliye Camisi'nin bahçesinde geçen yıl 17 Ekim'de Abdullah Doğan, Ö.S'ye esrar satarken bekçilerce suçüstü yakalanmış, evindeki aramada valizdeki kavanozlarda 1 kilo 213 gram esrar ele geçirilmişti.

Doğan, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cami cami bahçesi Duruşma Manavgat Uyuşturucu

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