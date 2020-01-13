Cami bahçesinde uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cami bahçesinde esrar sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Abdullah Doğan, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Doğan, 10 yıldır esrar kullandığını belirterek, çalıştığı oteldeki ağaçların dibine kendisi için ektiği kenevirleri Türkbeleni Tepesi'nde kuruttuğunu söyledi.

Doğan, "Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum." dedi.

Ö.S'nin olay günü kendisinden esrar istediğini anlatan Doğan, şunları dile getirdi:

"Ö.S. beni çağırdı. Külliye Camisi yakınında buluştuk, ona esrar verdim. O da bana 100 lira verdi. Ben parayı almak istemedim, kendisi bana zorla verdi. Bu sırada mahalle bekçileri geldi. Ne yaptığımızı sordular. Biz de kendi rızamızla üzerimizde bulunan esrarı bekçilere verdik. Bekçiler esrarı görünce polis çağırdı.

Gelen polislere evde bulunan esrarları da kendi rızamla verdim."