YURTHABER
  4. Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.’Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir’ sloganıyla hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını giderdi.

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.
’Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir’ sloganıyla hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım” ifadelerini kullanarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadıÇan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Hayvan dostu Biga BelediyesiHayvan dostu Biga Belediyesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran:

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran:

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Çanakkale Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:26
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:36

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Aslıhan Eczanesi
Merkez
Duran Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Mine Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

’Evde eğitim’ öğrencisi İrem Matur’a ziyaret

’Evde eğitim’ öğrencisi İrem Matur’a ziyaret

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.