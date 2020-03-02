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Çan Belediyesi’nden şehitler için mevlid

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırı sonucu şehadete yürüyen askerler ve bugüne kadar canlarını vatan için feda eden Mehmetçikler için Çan Belediyesi tarafından mevlid okutuldu.Öğle namazından önce Çan Merkez Çarşı camiinde Belediye tarafından okutulan Mevlid-i Şerif programına Çan halkı ilgi gösterdi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırı sonucu şehadete yürüyen askerler ve bugüne kadar canlarını vatan için feda eden Mehmetçikler için Çan Belediyesi tarafından mevlid okutuldu.
Öğle namazından önce Çan Merkez Çarşı camiinde Belediye tarafından okutulan Mevlid-i Şerif programına Çan halkı ilgi gösterdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz ve bugüne kadar canlarını vatan toprağına feda etmiş tüm şehitlerimiz için düzenlediğimiz mevlid-i şerif programına katılan tüm Çan halkına teşekkür ediyorum. Bugün tek yürek olup şehitlerimizin ruhlarına dualarımızı gönderdik. Kahraman askerlerimizin kılına dahi zarar gelmemesi için dualar ettik. Allah dualarımızı kabul etsin ” dedi.
Yapılan dualar sonrası kılınan namazdan sonra cemaate pilav ikramı yapıldı.

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