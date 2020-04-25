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Can dostlara Osmangazi şefkati

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınında sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavilerine aralıksız devam ediyor.Korona virüsü salgını sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınında sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavilerine aralıksız devam ediyor.
Korona virüsü salgını sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bütün mahalleleri gezerek kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına yiyecek ve su bırakıyor. Meydanlardaki kuşlara da yem veren ekipler ayrıca, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ihtiyacı olan sokak hayvanlarını Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek sağlığına kavuşturuyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, son bir haftada 260 sokak hayvanı tedavisi ve 950 besleme çalışması yaparak, can dostları yalnız bırakmadı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde yaptıkları mama ve su dağıtımını bu dönem biraz daha sıklaştırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Korona virüsü salgını sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Salgına karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” dedi.

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