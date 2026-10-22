Can Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon Euro

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa futbolunun en potansiyelli genç yetenekleri arasında gösterilen Can Uzun transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan 20 yaşındaki hücum oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekipleri devasa bir yarış başlattı.

ARSENAL VE PREMİER LİG KULÜPLERİ MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE

İngiliz basınından Caught Offside'ın aktardığı habere göre, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında Arsenal geliyor. Londra ekibinin yanı sıra Premier Lig'in güçlü temsilcilerinden Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da 20 yaşındaki genç yeteneği yakından takip ettiği ve maçlarına gözlemci gönderdiği ifade edildi.

EINTRACHT FRANKFURT BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ: 60 MİLYON EURO

Gelecek yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olması beklenen Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt kapıyı yüksekten açtı. Alman temsilcisinin genç yıldızın transferine izin vermek için en az 60 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Sergilediği grafik ve ününe kattığı başarılarla değerini katlayan milli futbolcu, sezona da oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon çıktığı 6 resmi müsabakada görev alan 20 yaşındaki Can Uzun, skora yaptığı 4 gol ve 3 asistlik katkıyla takımının en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.