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Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

29.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 51 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

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