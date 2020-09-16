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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt’ta

BAYBURT HABERLERİ  | 16.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Türk tarihine altın harflerle nakşedilen Çanakkale Zaferi’nin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi adına şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müzesi Bayburt’ta.Müze 15 - 16 Eylül 2020 tarihlerinde saat 12:00 ile 21:00 arasında kapılarını açıyor.Kendinizi adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmenizi sağlamak amacıyla Bayburt’ta olan müze Covid-19 tedbirlerine uyularak ziyaret edilebilecek.Bu tedbirler kapsamında müzeye aynı anda en fazla 10 kişi kabul edilecek.Sosyal mesafe kuralları kapsamında ziyaretçiler arasında 1,5 metre mesafe bırakılmasına dikkat edilecek ve maskesiz kimse müzeye alınmayacak.0-6 yaş bireyler ebeveynleriyle birlikte müzeye kabul edilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt’ta

Türk tarihine altın harflerle nakşedilen Çanakkale Zaferi’nin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi adına şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müzesi Bayburt’ta.
Müze 15 - 16 Eylül 2020 tarihlerinde saat 12:00 ile 21:00 arasında kapılarını açıyor.
Kendinizi adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmenizi sağlamak amacıyla Bayburt’ta olan müze Covid-19 tedbirlerine uyularak ziyaret edilebilecek.
Bu tedbirler kapsamında müzeye aynı anda en fazla 10 kişi kabul edilecek.
Sosyal mesafe kuralları kapsamında ziyaretçiler arasında 1,5 metre mesafe bırakılmasına dikkat edilecek ve maskesiz kimse müzeye alınmayacak.
0-6 yaş bireyler ebeveynleriyle birlikte müzeye kabul edilecek. Müze görevliler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmekte.

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