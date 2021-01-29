"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Çorum'da ziyarete açıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Başsavcı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de mobil müzeyi ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 57'nci durağı olan Çorum'daki ilk gününde vatandaşlardan ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, Çorum Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturuldu.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere, mobil müzenin Çanakkale Zaferi'nin hatırlanması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin en kanlı savaşlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, "İngiliz, Fransız ve Anzak askerleri bütün kuvvetleriyle yüklendi ama Çanakkale'yi geçemedi. Orada 250 bin şehidimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. Mobil müzemizi gezerek o tarihi tekrar hatırlamış olduk. Dolayısıyla bütün Çorumluları tarihi günleri hatırlamaya davet ediyorum." dedi.

Türk milletinin bugünlere kolay gelmediğini vurgulayan Çiftçi, "Millet olarak 105 yıl önce cereyan eden Çanakkale Savaşı'ndan sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en kanlı kalkışmalarından birine milletimiz şahit oldu. Milletimizin feraseti sayesinde bu kalkışmayı da atlatmış olduk." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum'da 1 Şubat Pazartesi günü de ziyaretçi kabul edecek.

