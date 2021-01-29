YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Çorum'da ziyarete açıldı

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Çorum'da ziyarete açıldı

29.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Çorum'da ziyarete açıldı

ÇORUM (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Çorum'da ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, Çorum Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 57'nci durağı olan Çorum'daki ilk gününde vatandaşlardan ilgi gördü.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belli sayılarda gruplar halinde içeri alınıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Başsavcı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de mobil müzeyi ziyaret etti.

Çiftçi ve beraberindekiler, ateş ölçümünün ardından girdikleri müzede sergilenen eşyalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere, mobil müzenin Çanakkale Zaferi'nin hatırlanması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin en kanlı savaşlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, "İngiliz, Fransız ve Anzak askerleri bütün kuvvetleriyle yüklendi ama Çanakkale'yi geçemedi. Orada 250 bin şehidimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. Mobil müzemizi gezerek o tarihi tekrar hatırlamış olduk. Dolayısıyla bütün Çorumluları tarihi günleri hatırlamaya davet ediyorum." dedi.

Türk milletinin bugünlere kolay gelmediğini vurgulayan Çiftçi, "Millet olarak 105 yıl önce cereyan eden Çanakkale Savaşı'ndan sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en kanlı kalkışmalarından birine milletimiz şahit oldu. Milletimizin feraseti sayesinde bu kalkışmayı da atlatmış olduk." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum'da 1 Şubat Pazartesi günü de ziyaretçi kabul edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:46
Öğle
12:58
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Çorum Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Fakülte Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Denetimler etkisini gösterdi harita tamamen yeşile döndü

Denetimler etkisini gösterdi harita tamamen yeşile döndü

Bakan yardımcısından şehit ve gazi çocuklarına bilgisayar

Bakan yardımcısından şehit ve gazi çocuklarına bilgisayar

Emeklilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Emeklilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL destek

Sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL destek

Çorum'da sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek

Çorum'da sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek

Başpınar yaylasında yaban hayvanları için yem bırakıldı

Başpınar yaylasında yaban hayvanları için yem bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.