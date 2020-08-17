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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak’a gelecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 ile Çanakkale Ruhu’nu taşıyacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 ile Çanakkale Ruhu’nu taşıyacak. Bu kapsamda mobil müze 18-19 Ağustos tarihleri arasında Zonguldak’ gelecek.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye kapılarını açıyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.
Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 18-19 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Zonguldak’ta olacak.
Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek, Türkiye’nin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacak.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlara hizmet etmesi planlanıyor. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm Türkiye’de ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.
Mobil müze 18 Ağustos günü Zonguldak merkez ilçe, 19 Ağustos günü ise Kdz. Ereğli ilçesinde bulunacak.

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