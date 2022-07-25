YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

25.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

Çanakkale Valisi Aktaş denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesinde denizde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti.

Ahmetçe altı mevkisinde 21 Temmuz'da balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra gözden kaybolan 46 yaşındaki Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Beşinci günde çalışmalar denizden ve havadan yürütülüyor. Su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılırken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Osman Boran'ın ailesini ziyaret etti.

Boran'ın yakınları ile bir süre görüşen Aktaş, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Vali Aktaş, "Kaybolan vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

Aktaş, daha sonra arama kurtarma ekiplerinden de son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş'a, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Koç ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın eşlik etti.

Osman Boran, beş gün önce balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları tamamlandıUluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları tamamlandı
Rasim Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan'a defnedildiRasim Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan'a defnedildi
Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandıAdana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:59
Öğle
13:26
İkindi
17:21
Akşam
20:43
Yatsı
22:21
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.