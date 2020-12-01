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Çanakkale’de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.12.2020 22:13 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek.
İskele Meydanı’nda uygulama yapan polis ekiplerine denk gelen bir kişi ceza yemekten kurtulamadı. Saat 21.40 sıralarında durdurulan şahıs, cüzdanını kaybettiği için iş yerine gittiğini, bu nedenle saatin farkına varmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte; İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.

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