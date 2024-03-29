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Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

İHA İHA
29.03.2024 11:48
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Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 181 adet gümrük kaçağı puro ile 25 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 5607 SKM suçundan F.S isimli şahsın adresinde yapılan arama neticesinde toplamda 181 adet gümrük kaçağı puro, 25 adet gümrük kaçağı paket sigara, 105 adet Cinsel içerikli ürün, 80 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1 litre gümrük kaçağı alkole el konuldu.

Şüpheli F.S. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

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