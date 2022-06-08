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Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı

08.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı

İlçeye bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K (41) ile eşi köy muhtarı İ.M.K'den (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İ.K ile İ.M.K'nin evinde ve çevresinde yapılan aramalarda karı koca bulunamayınca, ihbar üzerine bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

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