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Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

11.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Biga'dan il merkezi istikametine giden Mehmet Ali Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil ile aynı yönde seyreden Necati Şahin Kaan'ın kullandığı motosiklet, Şakirbey Kavşağı'nda çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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