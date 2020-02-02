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Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’de depreme dayanıksız 980 konut için düğmeye basıldı.

Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

Çanakkale’de depreme dayanıksız 980 konut için düğmeye basıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal konutları ‘riskli alan’ ilan ettiğini açıkladı.
Çanakkale’nin ilk toplu konutları olan sosyal konutların yıllardır çözülemeyen problemi sona eriyor. İsmetpaşa Mahallesi’nde 980 adet konutun bulunduğu 69 bin 522 metrekarelik alana sahip olan sosyal konutlar bölgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ’riskli alan’ ilan edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, son günlerde Çanakkale’nin gündeminde olan sosyal konutlarla ilgili bir açıklama yaptı. Turan, sosyal konutların kentsel dönüşüme girmesini istediklerini dile getirerek, “Çanakkale’de çok eski yıllarda yapılan sosyal konutlar var. Burasının depreme karşı dayanıksız olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de belediye, Çevre Müdürlüğü, diğer kurumlar çalıştılar ve burasının kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 8 yıldır çözülemeyen problemi temasları ve gayretiyle sona erdiren Turan, "Biz de omuz verdik, son aldığım bilgiye göre Çevre Müdürlüğümüzün de çalışmasıyla beraber bakanlık ayağı diye ifade edeceğimiz bölüm bitti ve sosyal konutların olduğu alanı riskli alan ilan etti” ifadelerini kullandı.
CHP’li Çanakkale Belediyesini de süreçte göreve davet eden Turan, bu konuda her zaman kendilerine destek vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Bundan sonra belediye kendi işini yapacak ve hangi bina yıkılacak, hangi zamanda yıkılacak, hangi yerde ne yapılacak, hangi çalışma yapılacaksa bakacak. Biz yine emrindeyiz, iş yapılsın yeter ki. Ama sosyal konutlardaki işin esası belediyenin adım atması. Çünkü bakanlık kendine ait olan alanı inceledi, izinleri verdi onayı da verdi. Bundan sonra belediye adım atacak, biz de omuz vereceğiz” diye konuştu.

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