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Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

09.12.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına gidenlerin bulunduğu minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Serhat köyünden elma hasadı için hareket eden Zeki Varol idaresindeki 17 FH 795 plakalı minibüs, köy çıkışında kontrolden çıkarak yolun 8 metre aşağısındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunanlardan Musa Düşkün olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Varol ile 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale ve Ezine devlet hastanelerine sevk edildi.

Yaşamını yitiren Musa Düşkün'ün uzman erbaş olarak görev yaptığı, izin gününde hasada giden arkadaşlarına yardımcı olmak için minibüse bindiği öğrenildi.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acımız büyük, yaralılarımız var. Tümüne acil şifa diliyorum. Kaza ile ilgili inceleme başlattık." diye konuştu.


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trafik kazası Çanakkale Bayramiç kaza

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