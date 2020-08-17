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Çanakkale’de Temmuz ayında bin 972 konut satıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 2020 Temmuz ayında bin 972 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Çanakkale’de Temmuz ayında bin 972 konut satıldı

Çanakkale’de 2020 Temmuz ayında bin 972 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Çanakkale’de 2020 Temmuz ayında bin 972 konut satıldı. İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, en düşük olan il 19 konut ile Hakkari oldu.
Konut satışlarında 67 bin 937 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 161 bin 420 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

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