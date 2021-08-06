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Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

06.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

ÇANAKKALE (AA) - Biga Süt Üreticileri Birliği ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 3 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Birliğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Çimen, bölgeye destekte bulunmak için 2 yardım tırı gönderilmesine karar verdiklerini söyledi.

Çimen, "Bölge üreticilerine kayıpları için sabırlar, yeniden üretime geçebilmeleri için kolaylıklar dileriz." dedi.

Öte yandan esnaf Gizem Şen Çiçek de sosyal medyadan esnafı organize ederek yardım topladı.

Şen, AA muhabirine, yangını başladığı günden itibaren sosyal medyadan takip ettiğini ve bu duruma üzüldüğünü belirterek, mağdurlara destek için yardım kampanyası başlattığını anlattı.

Büyük destek gördüklerini dile getiren Şen, bölgeye içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir tır yardım gönderdiklerini kaydetti.

Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

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