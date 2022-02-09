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Çanakkale'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli

09.02.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçede taşımalı eğitime, Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

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