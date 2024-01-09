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Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor

09.01.2024 14:01 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, AA muhabirine, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Şu an için köy yollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Abacı, "Köy Hizmetlerine bağlı iki ekibimiz hazır bekliyor." dedi.

Lapseki Kaymakamlığından yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı ara tatil

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