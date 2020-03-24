YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’ye 9 yeni tabip

Çanakkale’ye 9 yeni tabip

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’ye 5 tabip ve 4 uzman tabip tayin edildi.

Çanakkale’ye 9 yeni tabip

Çanakkale’ye 5 tabip ve 4 uzman tabip tayin edildi. Atanan doktorların 8 ilçe devlet hastanesinde hizmet vereceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkaleli hemşehrilerimizin beklediği, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının giderileceği alanlarda doktorlarımızın ataması yapıldı. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Konuyla alakalı yazılı bir açıklama yapan Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Ülkemizin mücadele verdiği salgın hastalık karşısında Çanakkale’mizin daha iyi hizmet alması için devlet hastanelerimizin kadro ihtiyaçlarına göre atamalar yapıldı. Bayramiç, Ezine, Yenice, Gelibolu, Gökçeada, Eceabat, Çan, Biga devlet hastanelerimizin, 5 tabip, aile hekimi, anestezi ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda uzman tabip ihtiyaçları giderildi. Özellikle Gökçeada’mızda uzun zamandır beklenen çocuk doktorunun göreve başlaması bizler için sevindirici. Atamaların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Hastanelerimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda atamalar devam edecek” diye konuştu.

Çanakkale’ye 9 yeni tabip

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Çanakkale Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
13:26
İkindi
16:53
Akşam
19:37
Yatsı
20:56

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Başkan Erdoğan müjdeyi Çanakkale’den paylaştı

Başkan Erdoğan müjdeyi Çanakkale’den paylaştı

Fatih İlkokulu Yeni Okul Binası İnşaat İhalesi yapıldı

Fatih İlkokulu Yeni Okul Binası İnşaat İhalesi yapıldı

Öğrencisine oral seks yaptı

Öğrencisine oral seks yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.