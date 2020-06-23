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Çan’da trafik kazası: 4 yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çan-Çanakkale karayolu Etili sapağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Etili Köyü istikametinden gelen R.

Çan-Çanakkale karayolu Etili sapağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Etili Köyü istikametinden gelen R. Bozkurt sevk ve idaresindeki 10 ADP 81 plakalı özel araç ile Çanakkale istikametinden gelen M. Çetin sevk ve idaresindeki 17 GP 531 plakalı özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M. Çetin sevk ve idaresindeki özel araç Çanakkale istikametinden gelirken, Etili istikametinden gelen 10 ADP 81 plakalı özel aracın kontrolsüz şekilde ana yola çıkmasıyla kaza meydana geldi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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