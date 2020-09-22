SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!

Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın 82. dakikasında teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i oyundan aldı. Tecrübeli sol bekin hocasına verdiği tepki ise geceye damga vurdu.

Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!

Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona ererken mücadelenin son dakikalarında Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut’a tepkisi olay oldu.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

CANER'DEN EROL BULUT'A ŞOK TEPKİ

Karşılaşmanın en dikkat çeken anı ise 82'nci dakikada yaşandı. Oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararına tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladıFenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Samuel Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada
Novak ve Mert Hakan'ın ilk heyecanı
Rıdvan Dilmen'den bomba açıklamalar! FETÖ ve dahası...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Mauricio Lemos: Daha ligin başındayız, düzelteceğiz
''Daha ligin başındayız''
Filip Novak: Zaman gerekiyor
''Zaman gerekiyor''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.