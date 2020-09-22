Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!

Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sona ererken mücadelenin son dakikalarında Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut’a tepkisi olay oldu.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

CANER'DEN EROL BULUT'A ŞOK TEPKİ

Karşılaşmanın en dikkat çeken anı ise 82'nci dakikada yaşandı. Oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararına tepki gösterdi.

