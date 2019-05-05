Caner Erkin'den taç açıklaması: Gözleriniz varsa görürsünüz

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta yenilen ilk golden önce topun Mariano'dan çıktığı yönündeki itirazları çok konuşuldu. Hakem topun Caner Erkin'den çıktığı gerekçesiyle tacı Galatasaray'ın kullanmasına izin verdi ve sonrasında sarı-kırmızılılar golü buldu.
Mariano'nun topa vuruş anından Galatasaraylı futbolcuya en yakın isim olan Caner Erkin'e karşılaşma sonrası "Top sana değdi mi?" sorusu soruldu. Caner Erkin bu soruya tepkili bir şekilde yanıt verdi.
Caner Erkin takım otobüsne giderken sorulan soru üzerine "Bir bakın izleyin ne olduğunu görürsünüz. Gözleriniz varsa görürüsünüz." dedi.
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'
Ve Valbuena anlaşmayı açıkladı!
Derbi öncesi G.Saray'da sakatlık şoku!
Bayern rahat kazandı
Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!
Quaresma 11’e dönüyor
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Galatasaray’ın derbi galibiyeti yok
Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet
Trabzon, Avrupa aşkına
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Göreve geldikten 3 ay sonra istifa etti
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Efsane isim geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 3 yorum