Caner Erkin'den taç açıklaması: Gözleriniz varsa görürsünüz

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta yenilen ilk golden önce topun Mariano'dan çıktığı yönündeki itirazları çok konuşuldu. Hakem topun Caner Erkin'den çıktığı gerekçesiyle tacı Galatasaray'ın kullanmasına izin verdi ve sonrasında sarı-kırmızılılar golü buldu.

Mariano'nun topa vuruş anından Galatasaraylı futbolcuya en yakın isim olan Caner Erkin'e karşılaşma sonrası "Top sana değdi mi?" sorusu soruldu. Caner Erkin bu soruya tepkili bir şekilde yanıt verdi.

Caner Erkin takım otobüsne giderken sorulan soru üzerine "Bir bakın izleyin ne olduğunu görürsünüz. Gözleriniz varsa görürüsünüz." dedi.

