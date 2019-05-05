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Caner Erkin'den taç açıklaması: Gözleriniz varsa görürsünüz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2019 22:37 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Galatasaray maçının ardından çok konuşulan taç pozisyonuyla ilgili soruya yanıt verdi. Caner Erkin, pozisyonla ilgili olarak imalı ifadeler kullandı.

Caner Erkin'den taç açıklaması: Gözleriniz varsa görürsünüz

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta yenilen ilk golden önce topun Mariano'dan çıktığı yönündeki itirazları çok konuşuldu. Hakem topun Caner Erkin'den çıktığı gerekçesiyle tacı Galatasaray'ın kullanmasına izin verdi ve sonrasında sarı-kırmızılılar golü buldu.

Mariano'nun topa vuruş anından Galatasaraylı futbolcuya en yakın isim olan Caner Erkin'e karşılaşma sonrası "Top sana değdi mi?" sorusu soruldu. Caner Erkin bu soruya tepkili bir şekilde yanıt verdi.

Caner Erkin takım otobüsne giderken sorulan soru üzerine "Bir bakın izleyin ne olduğunu görürsünüz. Gözleriniz varsa görürüsünüz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş caner erkin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
OLAN TEk ŞEY GEÇEN SENE DE OLDUĞU GİBİ AYNI HAKEM BİR OPERASYONLA ŞAMPİYONLUĞU CİNCONLARA VERDİ ...
Lisesinde Fransız bayrağı dalgalanan adi Fransız yosması himmetçiler hakem ve FETÖ desteği ile maçı almıştır.
çarptı bile diyemiyor kaypak
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