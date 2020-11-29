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Caner Erkin derbide yedek kaldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Caner Erkin'i üst üste 2. hafta ilk 11'inde değerlendirmedi.

Caner Erkin derbide yedek kaldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde dikkat çeken bir hamle yaptı.

Genç teknik adam, ligde 9 maçta görev verdiği Caner Erkin'i kulübeye çekti ve Filip Novak'ı ilk 11'ine aldı. Böylece Caner Erkin, üst üste 2. hafta ilk 11'de şans bulamadı.

Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde de yedek kulübesinde yer almış ve 72. dakikada oyuna dahil olmuştu.

İlk 90 dakikasını geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne karşı çıkaran ve bu sezon toplam 130 dakika sahada kalan Filip Novak, henüz skor katkısında bulamadı.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Oytun, Serdar, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Uğur, Caner, Ademi, Mert Hakan.

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