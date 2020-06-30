YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Belediyesine 4 bin 344 zabıta adayı başvurdu

Çankaya Belediyesine 4 bin 344 zabıta adayı başvurdu

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin yeni Zabıta Memuru kadrolarına 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı.

Çankaya Belediyesinin yeni Zabıta Memuru kadrolarına 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı. Çankaya Belediyesine Zabıta Memuru olmak için başvuranların sayısı 4 bin 344’e ulaştı. 6-10 Temmuz arasında yapılacak sınava en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağrılacak.
Çankaya Belediyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı başvuruları tamamlandı. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine kabul edilen alınan kayıtlara göre 80 kadro için 4 bin 344 kişi başvurdu. Beklenenden yoğun talep gören başvurularda korona virüs tedbirlerine de uyuldu.
23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz’da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Sınava başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağrılacak.
Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68’i erkek 12’si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Ankara Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Can Eczanesi
Cankaya
Royal Eczanesi
Cankaya
Hale Eczanesi
Yenimahalle
Sena Eczanesi
Mamak
Ülgener Eczanesi
Mamak
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Meşrutiyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.