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Çankaya parklarına bakım ve onarım

ANKARA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, parklarının bakım ve onarımını yaparak Çankaya’da yaşayanların daha keyifli zaman geçirecekleri hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi, parklarının bakım ve onarımını yaparak Çankaya’da yaşayanların daha keyifli zaman geçirecekleri hale getiriyor. Parklarda bulunan oyuncakları onaran ekipler, aynı zamanda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları da yapıyor.
Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana ilçeye kazandırdığı 620 bin metrekarelik yeni parklar ve yeşil alanlarla, toplam yeşil alanı yaklaşık bir buçuk milyon metrekareye çıkardı. Parklarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, Çankaya’yı yaz aylarında vatandaşların "nefes alması" için uğrak bir yer haline getirdi. Bakımı yapılan parklarda bulunan oyuncaklar onarılırken, yabani otlar ve havuzlar temizleniyor, kent zararlılarına karşı ilaçlama yapılıyor. Can dostlarını unutmayan Çankaya Belediyesi, parklardaki su pınarlarını da değiştiriyor. Belediye Alacaatlı’da bulunan piknik alanında da barbekü montaj çalışmalarını sürdürüyor.
Parklardaki çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşullarında aileleriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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