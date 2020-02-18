YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya’da minik kuğular derslere başladı

Çankaya’da minik kuğular derslere başladı

ANKARA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı. Minik öğrenciler temel dans eğitimlerini uzman eğitmenler eşliğinde alıyor.
Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, her alanda farkını ortaya koymaya, Başkent’in sanat hayatına yön vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı. Minik öğrenciler temel dans eğitimlerini uzman eğitmenler eşliğinde alıyor.
5, 6 ve 7 yaşındaki minik öğrenciler, Çankayalılar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde dansla buluşmanın yanı sıra hem fiziksel fayda görüyor hem de organize bir ortamda sosyalleşme ve bağ kurma olanağı buluyor. Bale eğitimi ayrıca çocukların hayatları boyunca kullanacakları sözsüz iletişimi sağlayan beden dilini öğrenmelerine de imkan tanıyor.

Bale eğitimiyle çok yönlü gelişim
Çankaya Belediyesi olarak çocukların her alan eğitim almasına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bale kurslarına gösterilen ilginden memnun olduklarını söyledi. Balenin disiplin isteyen bir spor olduğunu dile getiren Taşdelen, ayrıca öğrencinin kendini bir birey olarak gerçekleştirmesine de yardımcı olduğunu belirtti.
Başkan Taşdelen, ’’Klasik bale ve dans eğitimi çocuğun hayata ve dünyaya bakışını, bedenini, kişiliğini, çevresiyle iletişimini, sağlığını ve arkadaşlıklarını iyiye doğru ve olumlu yönde geliştirmelerine destek veriyor’’ dedi.
Taşdelen, kültür ve sanat merkezlerinde her yaştan vatandaşa yönelik nitelikli kurslara yer verdiklerini ve dileyenlerin kontenjan ölçüsünde bu hizmetten yararlanabildiklerini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Adana’da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

Adana’da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği

Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği

Kuşadası’nda trafik polisine taşlı saldırı

Kuşadası’nda trafik polisine taşlı saldırı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:08
İkindi
16:05
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Nihan Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Demiral Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
Cankaya
Sizin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.