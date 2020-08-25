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Çankaya’da renkli desenli kaldırıma devam

ANKARA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Ankara’da ilk kez Çankaya Belediyesinin uygulamaya başladığı uzun ömürlü ve dayanıklı renkli desenli asfalt kaldırımlar ilçenin birçok yerinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor.Çankaya Belediyesi, dayanıklı ve en az 20 yıl dayanabilmesi nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırımları ilçenin birçok yerinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Çankaya’da renkli desenli kaldırıma devam

Ankara’da ilk kez Çankaya Belediyesinin uygulamaya başladığı uzun ömürlü ve dayanıklı renkli desenli asfalt kaldırımlar ilçenin birçok yerinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor.
Çankaya Belediyesi, dayanıklı ve en az 20 yıl dayanabilmesi nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırımları ilçenin birçok yerinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çoğunlukla vatandaşların şikayet konusu olan kaldırımları asfalt ile kaplayan ve renklendiren Çankaya Belediyesi, böylelikle kaldırımların uzun ömürlü ve renkli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.
Renkli desenli asfalt kaldırım öncesi kaldırımları beton bordürlerle döşeyen ve dayanıklılıklarını artıran Çankaya Belediyesi bu uygulamayı ilçenin birçok noktasında gerçekleştiriyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklar, parklar ve yürüyüş yollarında tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım şimdiden Çankaya’nın simgesi olmaya başladı.
Göreve geldiği günden bu yana Çankaya’da uygulamaya başlanılan renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarının halk tarafından kabul gördüğünü her fırsatta dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalılar yeniliğe açık ve iyi hizmeti hak eden insanlar. Onlara iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz dedirtebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde bir an olsun hayatımızı renklendirmek için sokakları renkli desenli kaldırımlarla donatıyoruz” diye konuştu.

Çankaya’da renkli desenli kaldırıma devam

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