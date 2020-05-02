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Çankaya’da sokak hayvanlarına mama takviyesi

ANKARA HABERLERİ  | 02.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Çankaya Kaymakamlığı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu sokak hayvanların beslenebilmesi için mama dağıtımı gerçekleştirdi.Çankaya Kaymakamlığı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Vefa Sosyal Destek Grupları çerçevesinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Çankaya Kaymakamlığı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu sokak hayvanların beslenebilmesi için mama dağıtımı gerçekleştirdi.
Çankaya Kaymakamlığı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Vefa Sosyal Destek Grupları çerçevesinde sokak hayvanlarını unutmadı. Çankaya gelinde belli başlı noktalarda bulunan kedi, köpek gibi hayvanların beslenebilmesi için ilgili alanlara mama bırakıldı.
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara mama dağıtımı ile ilgili, “Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, sokak hayvanlarının hiçbir sıkıntı çekmeden yaşamlarına devam edebilmesi için gerekli beslemeleri yapmayı planlıyoruz. Bugün Hayvanların Yaşama Konfederasyonu ile beraber çalışacağız. Onlar bu konuda çok duyarlılar, bizde bu duyarlılığa katkıda bulunmak istiyoruz. Sokak hayvanlarını unutmadığımızı ve onlarında aklımızda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölgeleri hayvanseverlerle birlikte tespit ettik. Hayvan beslemekle alakalı sokağa çıkanlara herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Kendi oluşturduğumuz ekiplerimize Vefa Destek Grubu kartları veriyoruz” dedi.

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