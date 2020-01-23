YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankayalı çocuklar Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezdi

Çankayalı çocuklar Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezdi

ANKARA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak müze gezisi düzenledi.

Çankaya Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak müze gezisi düzenledi. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezen çocuklar filmlerde gördükleri tarih öncesi canlıları tanımanın heyecanını yaşadı.
Çankaya Belediyesi, Sokullu ve Bademlidere Çankaya Evlerindeki kurslara katılan çocuklar için, Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ne gezi düzenledi. Çankaya Belediyesinin organize ettiği gezide MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ni gezen çocuklara belediye eğitmenleri de eşlik etti.
Çankayalı çocuklar, müzenin giriş katında yaklaşık 6 bin 400 fosil materyali yakından görme fırsatı buldu. ABD’den getirtilen etobur dinozorun fosil balmumu heykeli, Fransa Tabiat Müzesi tarafından hediye edilen ve 15 milyon yıl önce Fransa’da yaşayan fillerin atalarına ait mulajı gören çocuklar merakla inceleme yaptı.
Çankaya Belediyesinin karne hediyesi olarak müze gezisine katılan de çocuklar, yalnızca filmlerde görme imkanı buldukları tarih öncesi hayvanları ve günümüze ait bazı hayvan ve bitki türlerini öğrenme imkanı buldu. Fosillerin olduğu bölümde omurgalı ve omurgasız canlılara ait örnekleri gören çocuklar, Türkiye bitki ve hayvanları bölümünde ise ülkemizdeki daha önce yaşamış ve artık soyu tükenmiş hayvanlardan bazıları ile halen varlığını sürdüren canlılardan örnekleri görerek öğrendiler. Canlıların geçirdiği evreleri yakından inceleyen çocuklar, birçok hayvan türünü burada görmenin mutluluğunu yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyasıMamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası
Yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlikYarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlik
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Özgür Doruk Eczanesi
Cankaya
Nihal Eczanesi
Yenimahalle
Meltem Eczanesi
Mamak
Ege Eczanesi
Mamak
Özlemin Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Linda Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Beypazarı’nda Kızak Şenliği

Beypazarı’nda Kızak Şenliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.