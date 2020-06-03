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Çankaya’nın teras parkı tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, site tarzı konutları, havadarlığı ve Antalya manzarasıyla şehrin en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Çankaya Mahallesini, yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriyor.Kepez Belediyesi, hemşehrilerine daha yeşil bir şehirde sağlıklı bir yaşam sunabilmek için mahalle parkı sayısını artırmayı sürdürüyor.

Kepez Belediyesi, site tarzı konutları, havadarlığı ve Antalya manzarasıyla şehrin en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Çankaya Mahallesini, yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriyor.
Kepez Belediyesi, hemşehrilerine daha yeşil bir şehirde sağlıklı bir yaşam sunabilmek için mahalle parkı sayısını artırmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Antalya manzarasına hakim Masa Dağı üzerine kurulu Çankaya Mahallesinde başlattığı parkın yapımını tamamladı. Park, Cem Karaca Caddesi 6384 sokakta 2 bin 500 metrejare alan üzerine inşa edildi.
Eğimli bir arazi üzerinde, teras şeklinde inşa edilen parkta, üzeri kapalı ahşap oturma alanları, bank, çocuk oyun elamanları ve açık hava spor aletleri bulunuyor. Modern siteler arasında yer alan mahalle parkı, çimlendirildi ve çeşitli türde ağaç ve bitki dikildi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Çankaya Mahallesi’ne 4 parkla birlikte 7 bin 798 metrekare kazandırıldı. Başkan Hakan Tütüncü döneminin bir eseri olan Antalya’nın ilk seyir terası da Çankaya Mahallesi’nde bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, mahallede yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini de ifade ettiler.

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