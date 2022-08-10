YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı Belediyesince atıl arazilere ekilen buğday una dönüştürüldü

Çankırı Belediyesince atıl arazilere ekilen buğday una dönüştürüldü

10.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5'er kilogram olarak paketlenecek unlar, ildeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Çankırı Belediyesince ihtiyaç sahipleri için atıl arazilere ekilen buğdaylar, hasadın ardından una dönüştürüldü.

Belediye tarafından atıl arazileri tarıma kazandırmak, dar gelirli ailelere destek olmak ve vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamda Kenbağ mevkisinde belediyeye ait 267 dönüm araziye ekilen buğday, hasadın ardından işlenerek un haline getirildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'er kilogramlık paketler haline getirilen unların, dar gelirli ailelere sosyal yardım olarak ulaştırılacağını söyledi.

Kenbağ mevkisinde atıl tarım arazisine ekilen buğdayın hasadının geçen ay yapıldığını hatırlatan Esen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin imkanlarını insanlarımızın faydasına kullanmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda üretken belediyecilik vizyonumuzla atıl arazilerimizi tarıma kazandırmak için başlattığımız projenin meyvelerini almaya başladık." dedi.

Belediyeye ait 30 dönümlük araziye de ayçiçeği ekimi yapıldığını anlatan Başkan Esen, gelecek aylarda hasadın yapılacağını, çıkacak mahsullerin de ayçiçeği yağına dönüştürüleceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandıÇankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı
GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiOrdu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Çankırı çankırı belediyesi

Çankırı Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
12:56
İkindi
16:47
Akşam
19:58
Yatsı
21:30
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.