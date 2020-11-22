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Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 22.11.2020 00:39 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı’da hayat adeta durdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı’da hayat adeta durdu. Çankırı’da vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi. Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi.

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