Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya tarafından karşılanan Vali Ayaz'a aşının ilk dozu uygulandı.

Vali Ayaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelikler doğrultusunda aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çankırı'da da sağlık çalışanlarının büyük gayret gösterdiklerini belirten Ayaz, "Sistem artık bizlere de açıldı, ben de daha önce zaten beyanatlarımda, 'Sistem bize açıldığı anda aşımı olacağım' diye söylemiştim. Bugün de aşı olmak için geldik. Sağ olsun sağlık personelimiz sayesinde aşımızı olduk." dedi.

Tüm vatandaşların güven içinde aşı olması gerektiğini, özellikle risk grubundaki vatandaşların aşılanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aşı yaptığımız vatandaşlarımız arasında yan etki görülen yok. Sağlık Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı, ülkemiz genelinde de böyle bir şey görülmedi. Özellikle sosyal medya mecralarında aşı ile ilgili dolaşan yalan yanlış bilgilere itimat edilmesin. Bilime ve bilim insanlarımıza ve sağlıkçılarımıza güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz. Aklımda herhangi bir tereddüt olmadan aşımı oldum."